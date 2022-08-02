Вокальному ансамблю ЖДЯ присвоено звание народный коллектив Республики

Приказом министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) вокальному ансамблю «Жемчужное Достояние Якутии» Акционерной компании «Железные дороги Якутии» за сохранение культурных традиций и развитие самодеятельного народного творчества Республики Саха (Якутия), достигнутый высокий уровень художественного мастерства и активную исполнительскую, просветительскую деятельность присвоено звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Саха (Якутия)»

Свидетельство министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) вручил глава Алданского района Александр Шестопалов в рамках Алданского фестиваля «День семьи, любви и верности», поздравив коллектив и руководителя ансамбля Инну Самойлову с почётным званием и пожеланиями новых творческих побед.

Вокальный ансамбль Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в этом году отметил 10-летие своей творческой деятельности и на протяжении многих лет является участником культурных мероприятий районного, республиканского и всероссийского уровня. В рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» участники ансамбль выезжали в Армению, где дали ряд концертов для армянских железнодорожников.

Творческий коллектив планомерно пополняет копилку своих достижений, являясь сегодня лауреатом Всероссийского открытого онлайн конкурса «Слава Героям Отчизны» (2020 г.), Международного фестиваля «Дарование» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.), Конкурса — фестиваля «Бриллиантовые нотки» (г. Якутск 2021 г.) и многих других.

Говоря о достижениях ансамбля, нельзя не вспомнить первого художественного руководителя и аккомпаниатора, заслуженного работника культуры РС (Я) Владимира Ивановича Солошенко. Это он в 2012 году начал работать с еще неопытными начинающими вокалистами, поставил голоса участникам ансамбля, вложил частицу своей души, оказал огромное влияние на формирование настоящего вокального коллектива.

На протяжении десяти лет, коллектив ансамбля ведет непрерывную работу по сохранению культурных традиций, развитию самодеятельного народного творчества, его жанрового многообразия.

Репертуар ансамбля очень разнообразен, он включает песни разных народов, песни о железной дороге, военные, патриотические, лирические, наполняется он и современными композициями. Сегодня в репертуаре коллектива более сорока композиций.

Коллектив ансамбля объединяет не только профессионалов железнодорожного дела, но и при этом людей увлеченных, творческих и талантливых, которых сегодня объединяет не только песня, но и настоящая дружба.

На Алданском фестивале семьи, любви и верности ансамбль выступил с концертной программой, исполнив полюбившиеся жителям Алданского района песни из своего репертуара.