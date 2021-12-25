Вокальное пространство Александра Емельянова — Владимир Индигирский

Среди талантливых представителей якутского вокального искусства свое особое место занимает ведущий солист ГТОиБ им. С. Оммолона Александр ЕМЕЛЬЯНОВ. 18 ноября 2021 г. он стал народным артистом Республики Саха (Якутия). Это имя хорошо известно всем любителям музыки. Каждое выступление Емельянова – в опере, в концерте, в телепрограмме — неизменно привлекает слушателей. Певец неоднократно представлял якутское вокальное искусство в Италии (Буссето, Феррара, Тренто), Париже, Стамбуле, Южной Корее, Харбине, Москве, Санкт-Петербурге. Новосибирске, Казани, Курске, Владикавказе, Саратове, Смоленске, Новгороде, Калининграде, Ростове, Зеленоградске, Иркутске, Светлогорске и другие.

Александр Емельянов родился в с. Мар Нюрбинского улуса. Детство и юность прошли в Намском районе, где среди четверых детей Емельяновых, он был старшим. Мама — Галина Афанасьевна, отец — Георгий Георгиевич. Первые музыкальные впечатления он получил от бабушки Дарии Петровны Колпашниковой, которая обладала колоратурным сопрано, ещё в довоенное время творческая комиссия рекомендовала ей учебу в Ленинградской государственной консерватории им. Н. Римского-Корсакова. Дедушка Георгий Иннокентьевич Емельянов, учитель русского языка и литературы, создал в Намцах первый самодеятельный оркестр народных инструментов. Дядя Валериян Георгиевич Емельянов — известный в республике профессиональный баянист, был завучем Якутского музыкального училища.

В 20 лет, когда голос приобрел баритональную окраску, Александр поступил в музыкальное училище. Первым педагогом по вокалу явилась заслуженная артистка Якутии В.И. Колодезникова. В 2001 году поступил стажером-солистом в театр оперы и балета. Молодого певца заприметил дирижер Хилькевич, который поручил ему сольные партии. 2004 год принес молодому певцу первый успех – он стал лауреатом XII Всероссийского конкурса вокалистов «Bella voce».

Первая статья о Александре Емельянове. «Аргументы и факты на Севере», 2004 год.

Успех придал силы, певец становился победителем различных конкурсов: лауреат II Всероссийского конкурса вокальной музыки им. Г.Свиридова и специальный приз (Курск, 2004), лауреат международного конкурса оперных певцов им. П. Лисициана (Владикавказ, 2006), обладатель театрального гранта им. народной артистки СССР Анегины Ильиной-Дмитриевой (Якутск, 2006), конкурса конкурсов ХХ Собиновского музыкального фестиваля (Саратов, 2007), лауреат международного конкурса (прослушивания) оперных певцов (Феррара, Италия, 2010), лауреат республиканского театрального фестиваля «Желанный берег» (Якутск, 2021).

Специфика оперного искусства предъявляет, как известно, особые требования к исполнителю, артист должен обладать полным комплексом вокальных и сценических данных. Сегодня у Александра Георгиевича красивый крепкий баритон великолепного тембра. За эти годы, в результате долгой настойчивой работы певец приобрел прекрасную вокальную технику, значительно расширил возможности своего голоса, добился ровного звучания регистров. Вокальное совершенство Емельянова счастливо дополняется превосходными внешними данными, благородная осанка, уверенная свободная манера поведения на сцене – все это помогает певцу создавать запоминающиеся образы.

«Я ищу контакт с создаваемым характером, ищу свое понимание, стремлюсь, чтобы мой герой был как можно более правдивым, прочувствованным. Важно, чтобы я сам верил в то, что делаю, тогда публика мне поверит» — говорит Емельянов.

Вспоминая годы учебы в музыкальном училище и в Арктическом институте культуры и искусств, Емельянов с благодарностью говорит о своих преподавателях: профессоре, заслуженной артистке Якутии В.И. Колодезниковой, которая оказалась чутким, понимающим педагогом, концертмейстере Л. А. Усковой, которые научили его естественности, искренности в выражении чувств, воспитали вкус и чувство меры. И не потому ли, в знак признательности, он присутствовал, и больше всех аплодировал на концерте, посвященном 100-летию заслуженной артистки ЯАССР М.И. Васильевой, проходившем недавно на сцене Якутского музыкального колледжа, в котором принимали участие сегодняшние ученики его профессора В.И. Колодезниковой: А. Иванов. А. Сёкова, С. Садовникова, Н. Оконешникова, А. Ефимов, Д. Келлер, В. Порохов. Возможно, певец вспоминал свои студенческие годы и находил свои вокально-технические промахи тех лет, быть может, восторгался энергией и методикой работы своего Учителя.

Концерт, посвященный к 100-летию Марфы Васильевой. 20 декабря 2021

Значительным этапом в профессиональном становлении певца стали стажировки: Академия молодых певцов Мариинского театра (2005-2006), Оперный центр им. Г.П. Вишневской (2007), мастер-класс баритона Ренато Брузона и сопрано Леллы Куберли (Италия, Салерно, 2010), Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», 2013-2014). Благодаря таким школам все работы артиста стали ярко индивидуальными, Емельянов строит образ исходя из природы своего вокального аппарата, его сценическая трактовка вытекает из вокального рисунка музыки. Но, наверное, более всего Емельянов обязан самому себе, беспокойству своей натуры, постоянному самоконтролю, незаурядной воле, жажде к самосовершенствованию.

С каждой новой работой, с каждым новым спектаклем растет мастерство артиста, а вместе с этим и его популярность. Выразительны и колоритны его образы в шедеврах мировой оперы: Амонасро в «Аиде» Дж. Верди, Дон Жуан, Мазетто в «Дон Жуане» В.А. Моцарта, Тонио в «Смерть Паяца» Р. Леонкавалло, Марсель в «Богеме» Дж. Пуччини, Шарплесс в «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, Скарпиа в «Тоска» Дж. Пуччини, Риголетто в «Риголетто» Дж. Верди, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини, Жермон в «Травиате» Дж. Верди, Ферри в «Сильве» И. Кальмана, Эскамильо в «Кармен» Ж. Бизе, партия баритона в «Реквиеме» Дж. Верди.

Большое место в оперном репертуаре А. Емельянова занимает русская классика — его герои сильные, независимые и одновременно искренние и открытые: Григорий Грязной — «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, Онегин — «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, Сват — «Русалка» А. Даргомыжского, Алеко — «Алеко» С. Рахманинова, князь Игорь — «Князь Игорь» А. Бородина, Буря-Богатырь — «Кащей Бессмертный» Н. Римского-Корсакова, Томский, Златогор — «Пиковая дама» П.И. Чайковского.

Природа голоса Емельянова торжествует, когда он исполняет якутскую музыку: Мардьаасай — «Лоокут и Нюргусун» Г. Григоряна, Манчаары — «Манчаары туhунан тойук» Г. Комракова, Э. Алексеева, Хотой Айыы — «Аар Тойон алгыhа» В. Ксенофонтова, Шаман Элин — «Юко и Анеке» Н. Михеева.

Емельянову была предоставлена счастливая возможность стать солистом хора при исполнении Гимна города Якутска в 2006 году. Необходимо отметить, что свои бенефисы А. Емельянов уже проводил в 2009, 2012 годах. В 2016 году сольный концерт Емельянова прозвучал в Иркутской области. Свой сольный вечер артист провёл в п. Тикси Булунского района в 2018 году.

Певец с удовольствием сотрудничает с Якутской госфилармонией. В 2017 г. он выступал в концертных программах филармонии. В 2018 году с симфоническим оркестром и хором филармонии он исполнил кантату С. Рахманинова «Весна» (партия баритона).

Во время самоизоляции в 2020, 2021 гг. певец выступал онлайн и офлайн, участвовал в федеральных акцииях, посвященных 1 Мая, Дню России 12 июня, 9 мая «Поем всем двором». Поддерживая своих поклонников, находящихся на самоизолиции, певец давал концерты на канале Youtube.

С получением высокого звания «Народный артист РС(Я)» певец решил провести 26 ноября уходящего года Большой бенефис в родном театре оперы с участием солистов-коллег. Вечер был посвящен 20-летию сценической деятельности. В программе высокой музыки участвовал симфонический оркестр, хор, где дирижировали три оперных маэстро: Алексей Унаров, Николай Пикутский, Аллесандро Биччи (Италия).

Как правило в концертах Емельянов исполняет арии из итальянских опер, стилистику которых он тонко чувствует. В отчетном вечере прозвучали пролог Тонио из оперы «Паяцы» Леонковалло, ария Ренато из оперы «Бал маскарад», ария Риголетто из оперы «Риголетто» Верди, куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» Бизе. На мой взгляд в это вечер была велика роль итальянского дирижера Алессандро Биччи.

На бенефисе ярко раскрылась дарование Емельянова, первоклассного вокалиста, умеющего пользоваться голосом, как инструментом, способным передавать гаммы чувств. Блистательно прозвучали арии Дона Жуана из оперы «Дон Жуан» Моцарта, каватина Фигаро из оперы«Севильский цирюльник» Россини, баллада Томского из оперы «Пиковая дама» Чайковского, ария Алеко из оперы «Алеко» Рахманинова, тост Орловского из оперетты «Летучая мышь» Штрауса. Все номера в исполнении Емельянова звучали как мини-спектакли. В оперных отрывках певец дал подлинную квинтэссенцию образов, сконцентрировал бесконечно много, что порой в спектакле раскрывается на протяжении гораздо большого времени.

Емельянов – превосходный ансамблист, отличное знание оперных партий, умение хорошо распределять динамику и чутко слышать партнера позволили достичь редкого единства в ансамблевом пении: дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «ДонЖуан» Моцарта (с М. Шапошниковой), дуэт Леоноры и графа ди Луны из оперы «Трубадур» (с Ф. Шахурдиной), квартет из оперы « Риголлето» (с Е. Захаровой, Е. Корякиной, Г. Петровым), дуэт Рудольфа и Марчелло из оперы «Богема» Пуччини (с Н. Поповым), куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» Бизе (с мужским хором ГТОиБ), дуэт Недды и Сильвио из оперы «Трубадур» Верди (с Е. Колодезниковым), дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва» Кальмана (с Анной Згонниковой).

Народного артиста с большим успехом поддержали коллеги, лауреаты всероссийских, международных конкурсов, замечательные солисты оперы Мария Шапошникова, Зинаида Колодезникова, Егор Колодезников, хор театра оперы (хормейстр Октябрина Птицына), Григорий Петров, Екатерина Корякина.

В бенефисе истинный восторг публики дарованием певца вызвала неаполитанская песня Энзо Фуско «Скажите девушки» под аккомпанемент маэстро Алессандро Биччи. В прекрасно выстроенной программе (режиссер Татьяна Саввинова) прозвучала и якутская музыка. Емельянов исполнил два произведения — ставшее классическим «Сахам Сирэ барахсан» Г. Григоряна и современное «Дьокуускай куоратым» К. Герасимова. Певец показал себя вдумчивым, вдохновенным интерпретатором произведений, продемонстрировал характерную рельефность песенных образов, их многокрасочность, удивил тонкостью прочтения и богатством нюансировки, законченностью и цельностью воплощения.

Александр Емельянов – подлинный пропагандист современной музыкальной культуры своего народа. Недавно заслуженный артист России, народный артист Якутии, Певец Победы Александр Парфеньевич САМСОНОВ, зная многогранность певческого дарования Александра Емельянова, с верой в то, что в исполнении молодого певца любая песня прозвучит тонко и колоритно, подарил ему свою книгу, посвященную к 75-летию Великой Победы. Надеемся, что скоро услышим от Емельянова песенные призывы, походные марши и лирические монологи, демонстрирующие эпоху тех лет.

Хочется также подчеркнуть, что знакомству с искусством якутского певца Емельянова способствует его многочисленные записи – на пленку, клипы, на телевидении и радио. Эти записи с его участием пользуются громадным успехом у любителей вокального искусства. И в этом нет ничего удивительного: ведь его голос имеет обширный диапазон, необычайной силы и насыщенности, с низами и верхами, неповторим и индивидуален. Слушатели соскучились по мужскому баритональному тембру, ощеломляющего эмоциональной насыщенностью, тонкой поэтичностью и одухотворенностью.

Итак, вокальный репертуар певца очень разнообразен – от главных партий в классических операх до романсов и народных песен. Оперный певец прекрасно вживается в образ, точно и тонко передает содержание произведения.

Звания заслуженного артиста Александр Емельянов был удостоен в 2013 году, а в ноябре 2021 года получил звание народного артиста – событие радостное и справедливое. Эту высокая оценка заслуг певца, знак огромного доверия, большая ответственность и стимул в дальнейшей работе. От себя добавлю, что когда Емельянов на сцене, он воодушевляет и одухотворяет своим искусством все окружающее: оркестр, хор, солистов-партнеров и, конечно, публику.

В наступающем новом году желаю Александру Георгиевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ крепкого здоровья, чтоб блестящее певческое мастерство, тонкое чувство стиля и искусство перевоплощения позволяли ещё более мастерски исполнять разнохарактерные и интересные партии. Верю, что твоему таланту вскоре последуют новые молодые якутские певцы, которые разовьют лучшие вокальные традиции и привлекут любовь слушателей республики, страны, мира.

Творческий вечер, посвященный 20-летию сценической деятельности народного артиста РС(Я) Александра ЕМЕЛЬЯНОВА, удался на славу и считаю его лучшим культурным мероприятием 2021 года. С наступающим 2022 –м Новым годом!