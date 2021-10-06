Вокалисты из Алдана стали триумфаторами «Осеннего Fest`а»

Участники художественной самодеятельности ДК «Металлург» п. Нижний Куранах и учащиеся Нижнекуранахской школы искусств – воспитанники педагогов Марины Русиновой и Данила Обуткина стали триумфаторами всероссийского конкурса «Осенний Fest», который проводит Республиканский фонд развития культуры Якутии и Академия развития творчества ARTСЕВЕРА.

Заочный творческий конкурс проходил с 13 сентября по 1 октября, а о его результатах стало известно в День учителя, что, несомненно, стало отличным подарком к празднику талантливым нижнекуранахским педагогам. Организаторы приглашали одаренных россиян к участию в конкурсной программе по направлениям «Вокал», «Хореография», «Инструментальная музыка», «Изобразительное искусство», «Оригинальный жанр», «Театр мод», «Фольклор», «Театрализованное представление» и другим.

15 дипломов в номинации «Вокал», в том числе три гран-при в своих возрастных категориях – таков итог участия жителей поселка золотодобытчиков в творческом испытании.

Обладателями главного приза стали ансамбль НКДШИ «Ладушки», исполнившие знаменитую композицию группы «Ария» «Штиль», Раиса Сахибгареева, а также дуэт Валерии Мироновой и Анны Сенниковой с песней «Пройдет зима» Олега Митяева.

Среди учащихся школы искусств поселка диплом лауреата I степени также завоевала Диана Белая, лауреатом второй степени стала Мария Антипина.

Вокальная группа «Мальчишки» под руководством Данила Обуткина завоевала диплом лауреата первой степени среди участников 10-13 лет, впрочем, как и их наставник, но уже в старшей возрастной категории. Столь же высокую оценку своего таланта Данил Игоревич получил, выступив в дуэте с известной землячкой, участницей шоу «Голос» и студенткой академии им. Гнесиных Валерией Мироновой. Среди взрослых лауреатство I степени также у Виктории Тороповой, лауреаты конкурса II степени – Денис Искужин и солист ансамбля «Алгыс» Дмитрий Васильев, III степени – Дмитрий Лещинский, Ирина Спирина. Имена всех этих вокалистов нижнекуранахского ДК хорошо известны многим жителям района, посещающим культурные мероприятия.

А самая юная участница из Нижнего Куранаха Алиса Курилина признана одним из абсолютных победителей «Осеннего Fest`а — 2021».

Однако, не почивая на лаврах, вокалисты Нижнего Куранаха уже готовятся к очередному – теперь уже международному — творческому конкурсу, который пройдет в столице страны.