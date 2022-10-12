Война с Россией для правителей Украины — бизнес, оплачиваемый Западом?

Объем финансовой и гуманитарной помощи Запада в пользу Украины.

С февраля 2022 Украина чуть менее, чем полностью перешла на финансовое, материально-техническое и военное обеспечение Запада, сообщает тгк @spydell_finance.

С 24 февраля по 3 октября 2022 Украина получила 6.7 млрд долл финансовой поддержки и гарантий по кредитам от международных институтов, где от МВФ всего 1 млрд и остальное от Всемирного банка. Также было согласовано 38.1 млрд долл финансовой поддержки от стран – доноров Украины. Всего 19 стран выделили финансовую помощь Украине на сумму 38.6 млрд долл. Самый крупный финансовый пакет помощи от США – 15.2 млрд, в рамках коллективного согласования ЕК – 12.3 млрд, от Великобритании – 2.5 млрд, прочие страны – 8 млрд, где 3 страны более 1 млрд выделили (Канада – 1.8 млрд, Германия – 1.1 млрд и Норвегия — 1 млрд). В структуре финансовой поддержки Украины: 17.3 млрд – это кредиты, 18.2 млрд – гранты (безвозмездная помощь и субсидии) и 3.2 млрд гарантии по кредитам. Практически всю безвозмездную помощь обеспечили США (14.4 млрд), тогда как Европа в основном выдает долгосрочные кредиты под низкие ставки. Все данные на основе IEF Kiel. Из всего объема финансовой помощи по факту дошло до Украины около 17 млрд долл, плюс 6.7 млрд от международных институтов. Насколько это много? В прошлом году доходы консолидированного бюджета Украины составили 75 млрд долл, в этом году около 40 млрд долл. Если синхронизировать по времени фактического получения помощи, внешняя поддержка превышает 100% от внутренних доходов консолидированного бюджета Украины. К этому добавляется еще гуманитарная помощь оценочным объемом 14.4 млрд долл, из которых от США 9.5 млрд, ЕК – 1.4 млрд, Германия – 1 млрд, Австрия – 0.6 млрд, Великобритания – 0.4 млрд, Канада – 0.3 млрд, прочие 33 страны – 1.3 млрд. Гуманитарная плюс одобренная финансовая помощь за период согласования (чуть больше 7 месяцев) составляют 60 млрд (в среднем по 8.6 млрд в месяц), что в 2.6 раза больше доходов бюджета.