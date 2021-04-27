27.04.2021
14:31
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Желток

Vogue атаковали хейтеры Сарданы Авксентьевой

После публикации в «Vogue» интервью бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой инстаграм-страницу журнала атаковали обманутые жители города.

Под публикацией об интервью в считанные минуты набралось огромное количество комментариев разочарованных якутян.

Многих комментаторов возмутила новость, что Авксентьева после «предательства» решила баллотироваться в депутаты Госдумы.

Напомним, главный редактор журнала «Vogue» Ксения Соловьева встретилась с экс-мэром незадолго до новостей о новом витке в ее политической карьере и взяла у нее интервью.

Источник: https://www.instagram.com/p/COIXT2OrqPV/ https://www.instagram.com/tv/COKFONoIM1Z/?igshid=1kiw4pplonal5
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