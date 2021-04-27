Vogue атаковали хейтеры Сарданы Авксентьевой

После публикации в «Vogue» интервью бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой инстаграм-страницу журнала атаковали обманутые жители города. Под публикацией об интервью в считанные минуты набралось огромное количество комментариев разочарованных якутян. Многих комментаторов возмутила новость, что Авксентьева после «предательства» решила баллотироваться в депутаты Госдумы. Напомним, главный редактор журнала «Vogue» Ксения Соловьева встретилась с экс-мэром незадолго до новостей о новом витке в ее политической карьере и взяла у нее интервью. View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

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