Военный суд осудил трудового мигранта за пост в соцсетях

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор гражданину Киргизии А., осуществившему противоправную деятельность в виде пропаганды идеологии запрещенной в России международной террористической организации.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд признал виновным А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) УК России, и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый не согласился с решением суда и обжаловал приговор.

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в г. Якутске был задержан и заключен под стражу трудовой мигрант А., 2001 года рождения. В ходе следствия собрано достаточно доказательств вины лица. Доказано, что иностранец на личной странице в социальных сетях, открытой неограниченному кругу лиц, разместил пост с речью лидера террористической организации о правильности и допустимости осуществления террористической деятельности.

Приговор суда вступил в законную силу.