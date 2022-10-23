Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске

Авиакатастрофа случилась вечером 23 октября. Самолет СУ-30 СМ упал в жилом районе Ново-Ленино в Иркутске. Уточненный адрес места падения самолета – улица Пржевальского, 32. Погибли два пилота, жители домов не пострадали.

Очевидцы рассказали редакции “Иркутск Сегодня”, что первые пожарные прибыли к месту через три минуты, сейчас на месте работают оперативные службы и спасатели.

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, по предварительным данным, самолет упал на двухэтажный дом. Глава области выехал на место происшествия.

По уточненной информации ГУ МЧС России по Иркутской области, самолет упал на частный двухэтажный дом в частном секторе. После падения начался пожар, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

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