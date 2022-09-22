Военный комиссар Якутии разъяснил, кто подлежит мобилизации в первую очередь

В первую очередь по частичной мобилизации призываются граждане, которые отслужили недавно – закончили военную службу не более трёх лет назад, встали на воинский учёт и имеют навыки военной службы. Об этом в ходе брифинга 22 сентября заявил военный комиссар Республики Саха (Якутия) Александр Авдонин.

«Призыву по мобилизации подлежат все граждане, которые состоят на воинском учёте и не имеют законных оснований для предоставления отсрочки. Оповещение и сбор граждан производится в Якутске. Дальше будем отправлять ребят в воинские части, установленные Штабом Восточного военного округа», – сказал Авдонин.

По словам военкома республики, на сегодняшний день все мероприятия по мобилизации проводятся планово. Задания, установленные Штабом Восточного военного округа, доведены до глав и военных комиссаров муниципальных образований Якутии.

Александр Авдонин сообщил, что накануне, 21 сентября, подписал приказ «Об объявлении мобилизации», который доведён в средства массовой информации для оповещения.

Военный комиссар республики призвал граждан, которые имеют на руках мобилизационные предписания, приписанных к воинским частям, явиться в установленные сроки в военные комиссариаты или в пункты в соответствии с указом президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации и приказом военного комиссара Республики Саха (Якутия) «Об объявлении мобилизации».

«В мобилизационных предписаниях указаны места явки в пункты сбора. Обращаю внимание на то, что при прибытии в военные комиссариаты необходимо иметь при себе паспорт, военный билет, банковскую карту для перечисления денежного довольствия», – пояснил он.

Александр Авдонин отметил, что все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания.