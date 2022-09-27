Военный комиссар Якутии ответил на вопросы о ходе частичной мобилизации

В работу военкоматов на постоянной основе вносятся коррективы, обновляются списки граждан, уточняются критерии призыва сообщил во время брифинга 27 сентября военный комиссар Республики Саха (Якутия) Александр Авдонин.

Военный комиссар республики призвал граждан, которые получили повестки, прибыть в указанные сроки в военные комиссариаты или пункты сбора.

Александр Авдонин обратил внимание граждан, призванных в Вооруженные силы РФ, внимательно проверить при явке наличие личных документов: «При себе необходимо иметь военные билеты, паспорта, СНИЛС, ИНН, банковские карты, реквизиты расчетных счетов, при необходимости документы, подтверждающие отсрочку от призыва при частичной мобилизации».

Учитывая многочисленные обращения в адрес военкоматов, Александр Авдонин сообщил, что при частичной мобилизации медкомиссии в военных комиссариатах не предусмотрены. «Граждане в кратчайшие сроки направляются на сборные пункты, а затем в воинские части, и только там они проходят медицинский осмотр. Если есть жалобы на состояние здоровья, то необходимо представить соответствующие медицинские документы при прибытии в местный военный комиссариат», — отметил Александр Авдонин.

Он также обратил внимание на то, что не все специалисты ИТ-компаний и оборонных предприятий подпадают под отсрочку от призыва. Определен перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Поэтому руководители должны заранее ознакомится с этими перечнем и подготовить все соответствующие документы на своих работников.

«Наши мобилизованные граждане убывают за пределы республики на самолетах военно-транспортной авиации, поэтому здесь организован пункт сбора, где подготовлены места размещения, организовано трехразовое питание. В воинских частях также все предусмотрено. Все военнослужащие будут обеспечены вещевым довольствием», — сказал военный комиссар республики.

Завершая брифинг, Александр Авдонин заверил, что все необоснованно направленные в воинские части граждане будут возвращены домой. Военный комиссариат республики плотно работает над этим с органами власти республики. «Разбираемся с каждым таким случаем персонально», — подчеркнул военный комиссар Якутии.