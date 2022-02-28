Военный комиссар Якутии ответил на вопросы матерей солдат, проходящих срочную службу в армии

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин: военнослужащие срочной службы в операции в ЛНР и ДНР не участвуют

На вопросы матерей солдат, проходящих срочную службу в армии, ответил военный комиссар Республики Саха (Якутия) Александр Авдонин.

— На сегодняшний день Министерство обороны Российской Федерации официально заявило, что военнослужащие срочной службы в специальной операции в ЛНР и ДНР участия не принимают.

Теперь по вопросу о контрактниках.

Прошу правильно понять, что данные военнослужащие выполняют специальные задачи и на сегодняшний день никто информацию об их местонахождении не будет выдавать. Прошу набраться терпения и дождаться окончания специальной военной операции, — сказал он.

В ответ на обращение жителей республики, которые хотят отправиться в ЛНР и ДНР, Александр Авдонин заявил, что военные комиссариаты не занимаются набором и формированием подразделений для направления в данные территории.

Напомним, что на сайте Минобороны России работает электронная приёмная https://letters.mil.ru/electronic_reception.htm, где гражданин может задать вопрос непосредственно на сайте, написать на эл. почту, а также позвонить по телефонам 8(495)6967132, 8(495)6967136.