Военный комиссар Якутии: Для отсрочки по здоровью нужно предоставить…

В военном комиссариате Якутии порекомендовали гражданам заранее позаботиться о документах и справках, подтверждающих законное основание на отсрочку от мобилизации. В пунктах сбора по мобилизации не предусмотрена работа медицинской комиссии. Об этом в ходе брифинга сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, сообщает ЯСИА.

«Как таковая медицинская комиссия не предусмотрена. Граждане, которые пребывают по повесткам, обязаны в кратчайшие сроки направиться сперва в пункты сбора, а затем в воинские части. Поэтому предусмотрен только отбор граждан по состоянию здоровья. При наличии у гражданина жалоб на состояние здоровья мы проводим медосмотр. На каждом пункте сбора военного комиссариата предусмотрен специалист, который проконсультирует. Должен предупредить, что для отсрочки по здоровью нужны законные основания. То есть нужно предоставить необходимые документы. Сейчас, пользуясь временем, у кого она есть и кто чувствует, что он не здоров, попрошу эти документы предоставлять при прибытии в военные комиссариаты», — рассказал Авдонин.

Такие документы, как справки об инвалидности и справки из учебных заведений, так же нужно заранее взять и представить их в военном комиссариате при отправке.

«Лучше это сделать в муниципальном военкомате, а не тогда, когда уже в воинскую часть приходят. Очень много проблем возникает, когда человек приходит в воинскую часть, а там начинает жаловаться и говорить, что не здоров. Можно было это сделать всё заранее у себя в муниципальном военкомате», — отметил военный комиссар Якутии.