Военный фотожурналист Юрий Козырев рассказал якутским зрителям о Мари Колвин

Юрий Козырев — профессиональный фотожурналист, свидетель множества событий, изменивших мир. Он документировал распад СССР для «Los Angeles Times», освещал международные события, жил в Ираке шесть лет и снимал для журнала «Time» разные стороны конфликта. Затем Юрий начинает снимать волнения и их последствия в Бахрейне, Йемене, Тунисе, а также в Египте и Ливии. После событий на Украине Юрий отошел от военной журналистики, продолжая фотографировать на разные актуальные темы.

Вместе с «Новой газетой» Юрий Козырев побывал в Якутии год назад, снимая материал о якутском кинематографе. С той поездки, шестикратный лауреат World Press Photo стал хорошим другом Якутии и кинотеатра «Лена».

Специально для показа в кинотеатре «Лена» биографического фильма «Частная война» о военной журналистке Мари Колвин, Юрий Козырев прокомментировал сюжет фильма и рассказал о самой Мари, с которой он был знаком лично. Главную роль в фильме сыграла Розамунд Пайк.

Фильм «Частная война» покажут в кинотеатре «Лена» только 20 марта в 20:40.

— Я — искушенный зритель. Если ты побывал на войне, то запах крови нельзя забыть. Понятно, что «Частная война» — это кино, где все понарошку. В настоящей жизни Мари была стойким, бесстрашным человеком. Ей удалось сделать много важных дел и до Шри-Ланки, где она потеряла глаз. При всем бесстрашии, военные журналисты — это не сорвиголовы, а очень осторожные люди, и выживаемость — это тоже качество, которое нарабатывается. Если вначале на войну в Ираке поехали буквально все, то к 2008 году там оставались лишь считанные единицы.

У Мари Колвин было невероятное чувство ответственности, ведь она должна была дать голос всем тем людям, с которыми встречалась. Война — это преступление, которое еще никто не осознал, и если не будет таких, как Мари, то эти преступления могут быть еще страшней. Поэтому хорошо, что есть на свете профессиональные военные журналисты.

Ведь на самом деле, корреспондент, который из месяца в месяц находится в горячей точке, всякий раз рассказывает одну и ту же историю. Эта история о трагедии и простом убийстве мирных людей. Ее трудно рассказать по-новому. Но если ты ценишь жизнь человека и сострадаешь ему, то ты расскажешь.

В моем случае я решил взять паузу после конфликта на Украине, где я понял, что это имеет ко мне личное отношение и не получится сохранять объективность. Я сделал шаг назад. В конечном итоге, только время решает, какой образ войны останется в истории.

Самый лучший фильм про войну, который пока удалось снять — это «Апокалипсис сегодня», фильм про ад.

фото: Юрий Козырев.