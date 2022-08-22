Военные коммунальщики рапортуют о выполнении плана по завозу дизельного топлива в рамках Северного завоза

Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по 12 Главному управлению) завершил плановый завоз жидкого котельного топлива в обслуживаемые военные городки Республики Саха (Якутия).

На сегодняшний день полностью выполнен план по завозу более 420 тонн топлива в п. Пеледуй. Такой запас позволит обеспечить бесперебойную работу котельных в течение всего отопительного периода 2022-2023 гг.

«Северный завоз – одна из важнейших программ страны по обеспечению необходимым запасом топлива военных городков, обслуживаемых филиалом и расположенных в труднодоступных северных районах Якутии, Камчатки, архипелага Новая Земля. Минобороны России ежегодно прикладывает все усилия, чтобы отгрузка топлива велась бесперебойно в период летней навигации» – рассказали в военном ведомстве.

Стоит отметить, основной целью деятельности жилищно-коммунальной службы №1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по 12 Главному управлению является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. Основными задачами в межотопительный период являются подготовка теплогенерирующих объектов, объектов водоканализационного хозяйства и казарменно-жилищного фондов к эксплуатации в зимнем периоде.