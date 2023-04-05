Военные из Якутии оценили подаренные квадроциклы

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Наши военнослужащие из отряда «БАРС-2» уже оценили в работе квадроциклы «Сокол», которые я некоторое время назад передал им в зоне СВО. Бойцы отмечают, что новая техника мощная, преодолевает любые препятствия. «Нам все теперь завидуют»,- делятся они. Ждем вас домой с победой!