09.11.2022
18:05
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Общество

Военнослужащим передали автомобили УАЗ

Глава Якутии Айсен Николаев передал два автомобиля УАЗ военнослужащим из республики, которые проходят службу во Владивостоке. Они будут использоваться для оказания медицинской помощи.

«Передал 83-ей отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, где проходят службу якутяне, два автомобиля УАЗ. Они будут использоваться для оказания медицинской помощи. Пусть этот вклад Якутии послужит общему делу!», – поделился в своём телеграм-канале Николаев.

Ранее республика передала автомобили воинской части в  Бурятии, где также проходят боевое слаживание якутяне.

«Губернаторы направляют в адрес воинских частей автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры – то есть всё то, что может помочь нашим бойцам быстрее победить. Я скажу честно, я считаю, что когда против нашей страны объединился весь Североатлантический блок, то действует общий принцип: защищают страну не только армия, а защищает страну весь народ, каждый человек. У нас общие подходы с губернаторами, мы считаем, что всё, чем мы можем помочь, мы делаем», – сказал Полпред по ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, вопросами материально-технического обеспечения военнослужащих из Якутии занимается оперативный штаб республики, созданный по поручению главы Якутии 10 октября 2022 года.

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Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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