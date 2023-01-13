Военнослужащих и членов их семей освободили от уплаты пени за газ

«Сахатранснефтегаз» уведомляет о том, что согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2022 года, граждане страны, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Для освобождения от начисления пеней на поставку газа необходимо обратиться с заявлением в произвольной форме и пакетом документов в Службу единого окна по адресу Петра Алексеева, 64. Телефон для справок 319-777. Пени не будут начисляться в период прохождения службы.

Стоит отметить, что к военнослужащим, имеющим право на освобождение от уплаты пеней, относятся военнослужащие, призванные Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и включенные в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).

Кто относится к членам семьи военнослужащего и с полным текстом Указа Главы можно ознакомиться по ссылке https://glava.sakha.gov.ru/ot-29-dekabrya-2022-g——2744.