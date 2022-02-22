Военно-патриотический фестиваль «Армейский городок»

В преддверии Дня защитника Отечества Глава Якутии Айсен Николаев 22 февраля принял участие в торжественном открытии в Якутской кадетской школе-интернате первого военно-патриотического фестиваля «Армейский городок», приуроченного месячнику патриотического воспитания в республике.

Руководитель региона поздравил кадетов Якутии и всех участников мероприятия с наступающим Днём защитника Отечества.

«Этот праздник имеет славные традиции. Многие поколения россиян, в том числе якутяне не раз вставали на защиту своего Отечества. В преддверии Дня защитника Отечества в Якутии проводится первый фестиваль «Армейский городок», посвящённый 100-летию Якутской АССР. Якутская кадетская школа начала работу по претворению в жизнь проекта «Авангард», который реализует Министерство обороны России под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу. Уверен, что с помощью Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» мы подготовим настоящих патриотов, защитников нашего любимого Отечества», — сказал Айсен Николаев в приветственном слове.

Сейчас по линии Министерства обороны РФ идёт работа по доставке в Якутск списанной военной техники для экспонирования в центре «Авангард». Две противотанковые пушки и 2 зенитные установки уже доставлены в кадетскую школу. В пути ещё 24 единицы военной техники – танки, боевые машины пехоты, артиллерийское вооружение.

Напомним, что для создания благоприятных условий патриотического воспитания детей и молодёжи решением Правительства Якутии в прошлом году на базе Якутской кадетской школы-интерната был открыт Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Это специализированный образовательно-воспитательный комплекс, деятельность которого направлена на организацию практических занятий по основам военной службы, реализацию образовательных программ военно — патриотического воспитания, а также на разработку, апробацию и распространение инновационных форм и методов работы с детьми и молодёжью в сфере военно-патриотического воспитания.

На торжественном открытии фестиваля с показательным номером выступила группа «Альфа» в составе воспитанников 7-го класса Якутской кадетской школы-интерната. Сотрудники СОБРа «Алмаз» Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РС(Я) продемонстрировали операцию по освобождению человека, взятого в заложники преступниками.

Для главы республики была организована экскурсия по полевому лагерю, развёрнутому на территории Якутской кадетской школы-интерната. Айсену Николаеву показали военное учебно-методическое оборудование для обучения молодёжи, экспозиции, представленные участниками фестиваля, а также образцы списанной военной техники, недавно прибывшей в республику из Читы.

«В последующем мы планируем проводить фестиваль ежегодно. Его основная цель – это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения якутян. Сегодня в работе фестиваля приняли участие сотрудники Министерства внутренних дел по республике, МЧС, военного комиссариата, военнослужащие, которые проходят службу в измерительном пункте, пункта отбора для службы по контракту, детский подростковый центр г. Якутска, Якутский институт водного транспорта, Якутское авиационное училище», — отметил директор Якутской кадетской школы-интерната Алексей Корякин.