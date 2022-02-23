Военно-медицинским службам направлена крупная сумма на ковидные выплаты

Из резервного фонда правительства Российской Федерации будет направлено почти 3,5 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других силовых ведомствах страны. В Якутии такие выплаты получат медики Поликлиники МВД по Республике Саха (Якутия) и медицинской службы Управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).

Соответствующее распоряжение на специальные социальные выплаты подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Вчера, выступая на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Михаил Мишустин отметил, что медики военно-медицинских служб, как и гражданский медперсонал, находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, оказывая помощь заболевшим ковидом, зачастую рискуют собственным здоровьем.

Напомним, по решению президента страны Владимира Путина федеральные специальные социальные выплаты получают врачи, средний и младший медперсонал, фельдшеры, а также водители машин скорой помощи, контактирующие с больными COVID-19. В Якутии распоряжением главы республики Айсена Николаева дополнительно выплачиваются социальные региональные доплаты медработникам и водители, работающие с больными с коронавирусом: врачам – 66 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу – 40 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 20 тысяч рублей и иным категориям работников – 20 тысяч рублей.