Военная часть прокомментировала сообщение о гибели якутских призывников

В военной части 30763 не подтвердили информацию о подорвавшихся на мине призывниках из Якутии, которая начала распространяться в мессенджере What’app 6 июля. Как сообщил ЯСИА врио заместителя командира, весь личный состав находится в пункте временной дислокации в поселке Вятское Хабаровского края.

По словам врио заместителя командира ВЧ 30763 по военно-политической работе капитан Анатолия Янчика, во вверенной ему воинской части происшествий нет.

«Данную информацию не подтверждаю. Все наши солдаты находятся в пункте временной дислокации в поселке Вятское. Сегодня в части хозяйственный день, никаких занятий нет. Происшествий тоже», — прокомментировал он.