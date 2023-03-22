Военкома Якутска Захарова выпустили из СИЗО? — Телеграм



Якутский гарнизонный военный суд 21 марта избрал меру пресечения в виде домашнего ареста некоему Захарову (имя и фамилия не указаны). Об этом говорится в картотеке суда, сообщает тгк КП-Якутия.

Вероятно, речь идет о военном комиссаре Афанасии Захарове, которого 28 июля заключили под стражу, а потом неоднократно продлевали срок содержания в СИЗО. В последний раз продлили 20 февраля,

Напомним, военком Якутска Захаров был задержан 27 июля 2022 г. в Якутске днем в 12 часов 55 минут. Как установило следствие, в период с апреля по июль 2022 года организованная группа в составе руководителя Афанасия Захарова и посредников – Евгения Русина и Марка Ушницкого, на территории г. Якутска, используя служебное положение военкома, в корыстных целях получили от гр. С. взятку в виде денежных средств за совершение незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя, а также за способствование совершению указанных действий в силу должностного положения Захарова.

Действия всех лиц следствие квалифицировало по пункту «а» части 5 ст.290 УК РФ, что является особо тяжким преступлением, за что им грозит до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд отправил его под стражу в СИЗО, с учетом показаний свидетеля гр. С, который заявил, что опасается за свою жизнь, его соучастники Русин и Ушницкий были отправлены под домашний арест.