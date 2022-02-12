Военком Якутска обвиняет в клевете Сусанну Рожину

Военный комиссар Якутска Афанасий Захаров обратился к следователям, утверждая, что он пострадал от действий Сусанны Рожиной и Рината Абсалихова, как стало известно Sakhaday.

«Знакомый Рожиной попросил устроить прессинг через соцсети и СМИ и затем содрал с меня деньги. Это дело уже расследовано и поступило в суд. Медиаатака, которую организовала на меня Рожина, началась с 29 августа 2020 года и длилась до февраля 2021 года. Да, она лично деньги у меня не требовала, но распространяла в отношении меня клевету. Это уголовная статья. Есть эпизод с конкретными доказательствами, — сказал Афанасий Захаров. — Мою информацию приняли. Надеюсь, она за это ответит».

Подробности на Sakhaday.

Напомним, что ранее сообщалось, что МВД Якутии разыскивает пострадавших от действий Сусанны Рожиной и ее сообщника. Вполне возможно, что Афанасий Захаров не единственный, и список обвинителей блогера пополнится.