Военком Якутии прокомментировал побег мобилизованного якутянина

Комментируя факт самовольного оставления части мобилизованным из республики и возбуждении уголовного дела, военный комиссар Республики Саха (Якутия) Александр АВДОНИН подчеркнул, что такой поступок не свойственен для мобилизованных и добровольцев-якутян.

«Напротив, от командиров всех частей, в которых проходят службу наши ребята, всегда приходят только позитивные отклики и положительные отзывы. Все мобилизованные из Якутии показывают стойкость духа, высокие моральные и боевые качества, сплочённость и твердую дисциплину», – сказал Александр Авдонин.

Военный комиссар подчеркнул, что героизм военнослужащих-якутян, их верность присяге, воинскому долгу и своей Родине отмечается высокими наградами.



Напомним, согласно статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. Данное наказание введено в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 24 сентября 2022 года N 365-ФЗ.