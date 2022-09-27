Военком Якутии посоветовал мобилизуемым оставлять смартфоны дома

В Вооруженных силах РФ в соответствии с законом о статусе военнослужащих запрещено пользоваться смартфоном, заявил на брифинге военный комиссар Якутии Александр Авдонин, сообщает тгк КП-Якутия. Поэтому рекомендуют брать с собой простые кнопочные телефоны без камер и интернета. Существует список рекомендованных в армии моделей телефонов для призывников: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27450/4653589/

Фото: тгк КП-Якутия. Источник: тгк КП-Якутия.

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