27.09.2022
20:30
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Якутия
Военком Якутии посоветовал мобилизуемым оставлять смартфоны дома
В Вооруженных силах РФ в соответствии с законом о статусе военнослужащих запрещено пользоваться смартфоном, заявил на брифинге военный комиссар Якутии Александр Авдонин, сообщает тгк КП-Якутия. Поэтому рекомендуют брать с собой простые кнопочные телефоны без камер и интернета. Существует список рекомендованных в армии моделей телефонов для призывников: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27450/4653589/
Фото: тгк КП-Якутия.
Источник: тгк КП-Якутия.
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