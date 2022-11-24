24.11.2022
19:27
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Якутия
Военком Якутии опроверг фейки о второй волне мобилизации
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин 24 ноября в ходе брифинга опроверг фейки о второй волне мобилизации.
«Все эти слухи о том, что проводится вторая волна мобилизации являются фейками. Никаких заданий по мобилизации мы от генерального штаба не получали», — отметил Александр Авдонин. Военный комиссар сообщил, что военные комиссариаты сегодня занимаются плановой работой по призыву граждан на военную службу, которая проводится в республике с 1 ноября по 31 декабря.
«Также мы проводим набор граждан на военную службу по контракту и работу с гражданами, которые в добровольном порядке изъявляют желание пойти на защиту Родины по мобилизации», – сказал Александр Авдонин.
Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab
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