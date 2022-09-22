Военком Якутии об отсрочке от мобилизации

Есть большой перечень по предоставлению отсрочки и освобождении граждан от граждан от мобилизации, с которым можно ознакомиться в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Рассказывает военком РС(Я) Александр Авдонин, видео тгк @YakutiaOpershtab

Основные основания по отсрочке граждан от призыва на военную службу по мобилизации: наличие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; занятые постоянным уходом за родителями и детьми, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан; обучающиеся в вузах.

Источник: тгк @YakutiaOpershtab

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх