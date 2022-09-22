22.09.2022
18:09
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Официально

Военком Якутии об отсрочке от мобилизации

Есть большой перечень по предоставлению отсрочки и освобождении граждан от граждан от мобилизации, с которым можно ознакомиться в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Рассказывает военком РС(Я) Александр Авдонин, видео тгк @YakutiaOpershtab
Основные основания по отсрочке граждан от призыва на военную службу по мобилизации:

  • наличие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
  • занятые постоянным уходом за родителями и детьми, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан;
  • обучающиеся в вузах.
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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