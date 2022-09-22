Военком Якутии об ограничениях в передвижении граждан, состоящих на воинском учёте

Александр Авдонин об ограничениях в передвижении граждан, состоящих на воинском учёте, в период мобилизации. Пункт об ограничениях в передвижении прописан в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно статье 21 Федерального закона, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, сообщает тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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