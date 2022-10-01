01.10.2022
16:20
766
Якутия
Военком Якутии о брони для сотрудников жизнеобеспечивающих предприятий
Военком Якутии о бронировании сотрудников жизнеобеспечивающих организаций и предприятий. По словам Александра Авдонина, перечень таких предприятий доведен до военкомата, работа с ними ведется напрямую, сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
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