Военком Якутии о брони для сотрудников жизнеобеспечивающих предприятий

Военком Якутии о бронировании сотрудников жизнеобеспечивающих организаций и предприятий. По словам Александра Авдонина, перечень таких предприятий доведен до военкомата, работа с ними ведется напрямую, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

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