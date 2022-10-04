04.10.2022
19:03
220

Официально

Военком Петербурга приравнял военную кафедру и срочную службу к военному опыту

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский назвал военным опытом срочную службу в армии и обучение на военной кафедре. Таким мнением он поделился накануне в эфире одного из питерских телеканалов
. «Военная кафедра — это тоже военный опыт, потому что на военной кафедре гражданин вначале получает теоретические знания, а по завершении обучения он проходит военные сборы, где эти теоретические навыки осуществляет на практике», — пояснил Сергей Качковский. Также он предупредил о штрафах размером до 200 тыс рублей, обязательных работах или ограничении свободы сроком до 2 лет, которые грозят жителям Петербурга, отказавшимся взять повестку, сообшает тгк Readovka

Фото: тгк Readovka
Источник: тгк Readovka

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх