Военком Петербурга приравнял военную кафедру и срочную службу к военному опыту

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский назвал военным опытом срочную службу в армии и обучение на военной кафедре. Таким мнением он поделился накануне в эфире одного из питерских телеканалов

. «Военная кафедра — это тоже военный опыт, потому что на военной кафедре гражданин вначале получает теоретические знания, а по завершении обучения он проходит военные сборы, где эти теоретические навыки осуществляет на практике», — пояснил Сергей Качковский. Также он предупредил о штрафах размером до 200 тыс рублей, обязательных работах или ограничении свободы сроком до 2 лет, которые грозят жителям Петербурга, отказавшимся взять повестку, сообшает тгк Readovka