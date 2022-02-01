Водяной Тигр вступает в силу ❗🐯Планируем неделю с астрологом Алессандрой Айрис ✨🌟

Пусть неделя порадует фейерверком прекрасных новостей и денежных поступлений!😍✨✨✨ Составим планы на неделю: С 3️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ по 6️⃣ ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 3️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ ⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия. *Турбулентность: Тигр 🐅 Растущая Луна 🌙 ВТОРНИК, 1️⃣ ФЕВРАЛЯ 🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий. *Турбулентность: Кролик 🐇 СРЕДА, 2️⃣ ФЕВРАЛЯ 🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁 *Турбулентность: Дракон 🐉 ЧЕТВЕРГ, 3️⃣ ФЕВРАЛЯ ☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊 *Турбулентность: Змея 🐍 Окончание Ретроградного Меркурия Начало правления Водяного Тигра с 04:52 ч ПЯТНИЦА, 4️⃣ ФЕВРАЛЯ 🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела. *Турбулентность: Лошадь 🐎 СУББОТА, 5️⃣ ФЕВРАЛЯ 🚫День ЗАКРЫТИЯ-2 — время подводить итоги. Завершайте старые дела. *Турбулентность: Коза 🐐 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6️⃣ ФЕВРАЛЯ ❣️День УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта в проектах! 🤗 *Турбулентность: Обезьяна 🐒 ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️ ✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️ View this post on Instagram A post shared by АСТРОЛОГ АЙРИС☀️ (@astrologairis)

Фото: Из соцсетей Источник: Инстаграм астролога и писателя Алессандры Айрис

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