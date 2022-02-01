01.02.2022
15:08
138

Гороскоп

Водяной Тигр вступает в силу ❗🐯Планируем неделю с астрологом Алессандрой Айрис ✨🌟

Пусть неделя порадует фейерверком прекрасных новостей и денежных поступлений!😍✨✨✨

Составим планы на неделю:

С 3️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ по 6️⃣ ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Тигр 🐅

Растущая Луна 🌙

ВТОРНИК, 1️⃣ ФЕВРАЛЯ

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Кролик 🐇

СРЕДА, 2️⃣ ФЕВРАЛЯ

🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Дракон 🐉

ЧЕТВЕРГ, 3️⃣ ФЕВРАЛЯ

☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Змея 🐍

Окончание Ретроградного Меркурия

Начало правления Водяного Тигра с 04:52 ч

ПЯТНИЦА, 4️⃣ ФЕВРАЛЯ

🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Лошадь 🐎

СУББОТА, 5️⃣ ФЕВРАЛЯ

🚫День ЗАКРЫТИЯ-2 — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Коза 🐐

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6️⃣ ФЕВРАЛЯ

❣️День УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта в проектах! 🤗

*Турбулентность: Обезьяна 🐒

ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем

⤴️

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм астролога и писателя Алессандры Айрис
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх