Водяной Тигр вступает в силу ❗🐯Планируем неделю с астрологом Алессандрой Айрис ✨🌟
Пусть неделя порадует фейерверком прекрасных новостей и денежных поступлений!😍✨✨✨
Составим планы на неделю:
С 3️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ по 6️⃣ ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Тигр 🐅
Растущая Луна 🌙
ВТОРНИК, 1️⃣ ФЕВРАЛЯ
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Кролик 🐇
СРЕДА, 2️⃣ ФЕВРАЛЯ
🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Дракон 🐉
ЧЕТВЕРГ, 3️⃣ ФЕВРАЛЯ
☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Змея 🐍
Окончание Ретроградного Меркурия
Начало правления Водяного Тигра с 04:52 ч
ПЯТНИЦА, 4️⃣ ФЕВРАЛЯ
🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Лошадь 🐎
СУББОТА, 5️⃣ ФЕВРАЛЯ
🚫День ЗАКРЫТИЯ-2 — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Коза 🐐
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6️⃣ ФЕВРАЛЯ
❣️День УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта в проектах! 🤗
*Турбулентность: Обезьяна 🐒
ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем
⤴️
+7 (999) 174-67-82