03.09.2022
16:42
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Якутск

Торжественно водяной аркой встретили первый самолет авиакомпании “Россия”

Авиакомпания впервые приступает к выполнению регулярных пассажирских рейсов из столицы республики.

Сегодня, 3 сентября, в аэропорту Якутска торжественно встретили первый самолет Боинг 737-800 авиакомпании “Россия”. Авиакомпания впервые приступает к выполнению регулярных пассажирских рейсов из столицы республики.

По международной традиции самолет пропустили через водяную арку, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Рейсы по маршруту Красноярск – Якутск – Красноярск авиакомпании “Россия” в текущем сезоне будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и субботам. Продажа авиабилетов по направлению осуществляется на сайте Аэрофлота.

Привлечение новых авиакомпаний-партнеров и расширение географии полетов – одна из приоритетных задач аэропорта «Якутск», выполняемых в рамках реализации Стратегии развития аэропорта. В свою очередь, в авиакомпании отметили, что рейс из Красноярска в Якутск обеспечивает авиационную доступность для жителей и гостей республики.

Фото: Фото и видео: пресс-служба аэропорта «Якутск»
Источник: пресс-служба аэропорта «Якутск»

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