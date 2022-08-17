Воду отключат по всему Якутску и Жатаю в ночь на 18 августа

С 9:00 до 15:00, работы ЯТЭЦ, ограничение подачи горячего водоснабжения в дома 66 и 69 кварталов.

С 10:00 до 12:00, ремонтные работы АО «Теплоэнергия», ограничение подачи холодного водоснабжения в дома № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 в мкрн. Борисовка-1.

С 14:00 до 17:00, ремонтные работы АО «Теплоэнергия», понижение давления холодного водоснабжения при подаче в дома поселка Газовиков, районов Племобъединение и Кирзавод.

❗️С 22:00 до 7:00 18 августа, ремонтные работы АО «Водоканал», ограничение водоснабжения в г. Якутске и п. Жатай❗️

С 22:00 до 6:00 18 августа, промывка и дезинфекция внутриквартальных сетей ЯТЭЦ, ограничение подачи водоснабжения в дома 66 и 69 кварталов.

С 22:00 до 6:00 18 августа, промывка и дезинфекция сетей АО «Теплоэнергия», ограничение подачи водоснабжения в дома 68 квартала.