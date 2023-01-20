20.01.2023
16:03
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Происшествия

Водовод в поселке Светлый восстановлен

Работы по восстановлению замороженного участка водовода протяженностью 368 метров в поселке Светлый завершены. С 19.01.2023 по 20.01.2023 продолжается подача воды с водозабора на водоочистную станцию.
По состоянию на 10:00 часов 20.01.2023 года бригады АО «Теплоэнергосервис», а также прибывшие на помощь коллеги с ООО «ЛПТЭС» и ООО «ПТВС» продолжают вести работы по контролируемой подаче холодной и горячей воды потребителям поселка.

Всего задействовано 28 специалистов, 7 единиц техники энергетиков. Работы организованы в тесной взаимосвязи с местной администрацией и МЧС. Подача холодной и горячей воды в населенном пункте осуществляется в штатном режиме, ограничений подачи тепла в поселке нет. Для предупреждения повторения ситуации теплоэнергетики осуществили ряд технических мероприятий.

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Фото: МЧС РФ по РС(Я)
Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»

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