Водовод в поселке Светлый восстановлен

Работы по восстановлению замороженного участка водовода протяженностью 368 метров в поселке Светлый завершены. С 19.01.2023 по 20.01.2023 продолжается подача воды с водозабора на водоочистную станцию.

По состоянию на 10:00 часов 20.01.2023 года бригады АО «Теплоэнергосервис», а также прибывшие на помощь коллеги с ООО «ЛПТЭС» и ООО «ПТВС» продолжают вести работы по контролируемой подаче холодной и горячей воды потребителям поселка.

Всего задействовано 28 специалистов, 7 единиц техники энергетиков. Работы организованы в тесной взаимосвязи с местной администрацией и МЧС. Подача холодной и горячей воды в населенном пункте осуществляется в штатном режиме, ограничений подачи тепла в поселке нет. Для предупреждения повторения ситуации теплоэнергетики осуществили ряд технических мероприятий.