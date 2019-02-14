Водоочистная станция в Верхневилюйске заработает раньше срока

Ранее установленного судом срока будет возобновлена работа водоочистной станции в Верхневилюйске.

В конце прошлой недели Управление Роспотребнадзора по РС (Я) сообщило о приостановке на 60 суток работы водоочистной станции в с. Верхневилюйск. В надзорном органе объяснили такое решение тем, что качество питьевой воды после очистки не соответствовало требуемым нормам. Что делается для исправления ситуации, рассказал глава села Верхневилюйск Максим Силигиянов.

По его информации, сейчас водоснабжение социальных объектов села осуществляется за счет ледовой воды. Одновременно идет ремонт водоочистной станции. В принципе он уже завершен, осталось покрасить водонакопительную емкость изнутри, а для этого требуется специальная пищевая краска. Её заказали ещё 10 дней назад и ждут поступления со дня на день. Два дня уйдет на покраску, а после будет организован субботник для наведения порядка после ремонтных работ. Затем Роспотребнадзор возьмет пробы воды для анализа, и если они будут признаны соответствующими нормам, мировой суд получит заключение об устранении нарушений.

«Ориентировочно, через 10 дней мы планируем возобновить работу водоочистной станции», — говорит глава села.

Напомним, ранее Управление Роспотребнадзора по РС (Я) заявило о приостановлении с 1 февраля на 60 суток работы водоочистной станции в с. Верхневилюйск по решению мирового суда.

«В указанный период обслуживающая организация должна устранить все выявленные нарушения и привести качество питьевой воды в соответствие гигиеническим требованиям», — говорилось в сообщении Роспотребнадзора.