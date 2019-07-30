Водолазы Службы спасения Якутии достали еще одного утонувшего

Несмотря на ухудшение погоды и понижение температуры воздуха, на территории Республики Саха (Якутии) тонут люди. Вчера, 29 июля 2019 года оперативная группа водолазов ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» выезжала в п. Марха на поиски утонувшего молодого человека, который после трудного рабочего дня решил искупаться и трагически погиб, не рассчитав свои силы.

Служба спасения Якутии напоминает:

Водная стихия непредсказуема и не прощает пренебрежительного отношения, крайне опасно переоценивать свои силы и купаться в не разрешенных местах.

Если вы отдыхаете с детьми, будьте особенно и бдительны, не оставляйте их без присмотра и ещё раз расскажите о коварстве водной стихии.

Если вы рыбачите или сплавляетесь по реке, не забудьте надеть спасательный жилет, не допускайте перегруза плавательного средства и не злоупотребляйте алкоголем.

Статистика говорит, что чаще всего на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения. Употребление даже слабоалкогольных напитков может повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Всегда сообщайте близким куда и насколько времени вы отправляетесь.

Имейте при себе надежные средства связи.

На водоемах запрещается:

— купание в необорудованных и незнакомых местах, а так же в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

— одиночное купание детей без присмотра;

— заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

— подплывать к моторным, парусным судам и другим плавсредствам;

— прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

— купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

— подавать крики ложной тревоги;

— катание на неприспособленных для этого средствах, предметах;

— нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните Оперативному дежурному Службы спасения Якутии по телефону 8 (4112) 45-90-19 и 40-56-22

Дорогие граждане! Будьте внимательны! Берегите себя!