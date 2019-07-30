АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
21
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.52
 70.64
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.07.2019, 18:30
Политика
Петр Андросов зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 17:32
Якутск
В Якутске состоялась 1-ая регата
30.07.2019, 17:29
Официально
График плановых работ энергетиков на 31 июля
30.07.2019, 17:08
Политика
В Ил Тумэне поражены «непонятным ответом» спикера
30.07.2019, 16:29
Происшествия
ДТП на трассе Вилюй. Есть пострадавшие
30.07.2019, 16:24
Происшествия
Водолазы Службы спасения Якутии достали еще одного утонувшего
30.07.2019, 16:10
Происшествия
Фотофакт
Возгорание свалки в селе Маган локализовано
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: новости из суда (обновлено)
30.07.2019, 15:48
Политика
Елена Голомарева: Один шаг вперед, два шага назад
30.07.2019, 15:24
Якутск
О новой схеме автобусного маршрута № 9
30.07.2019, 15:20
Общество
Интервью
Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии
30.07.2019, 14:50
Политика
Константин Платонов зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 14:45
Происшествия
Полицейскими Якутска выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней
30.07.2019, 14:24
Общество
Новый пост самой элегантной якутянки
30.07.2019, 14:20
Общество
Эксклюзив
Якутские медсестры спасли утопающего!
30.07.2019, 14:00
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Российский фонд фундаментальных исследований
30.07.2019, 13:30
Спорт
Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве
30.07.2019, 13:00
Культура & Образование
Анонс
Какую историю хранит в себе одежда якутского народа?
30.07.2019, 12:51
Происшествия
Фотофакт
В Якутске опрокинулся грузовик
30.07.2019, 12:50
Общество
Позитив
Якутяне справили Ысыах в Нью-Йорке
30.07.2019, 12:39
Красота & Здоровье
Анонс
В парке расскажут о психологическом здоровье
30.07.2019, 12:27
Культура & Образование
Сахавуд — лидер!
30.07.2019, 12:14
Происшествия
Мошенничество в социальных сетях
30.07.2019, 12:02
Красота & Здоровье
Горжусь нашей лабораторной службой!
30.07.2019, 11:54
Политика
Резонанс
Кто возглавит «Якутскэкосети» и «Жилкомсервис»?
30.07.2019, 11:50
Происшествия
В Якутии пациент украл полмиллиона рублей у соседа по палате
30.07.2019, 11:48
Культура & Образование
В колледжи и техникумы Якутии подано более 13 тысяч заявлений
30.07.2019, 11:39
Экономика
Кадровые изменения в «Саханефтегазсбыте»
30.07.2019, 11:38
Общество
Эскимос из Чукотки, полюбивший Нижнюю Колыму
30.07.2019, 11:25
Происшествия
В Якутске обокрали комиссионку
30.07.2019, 11:19
Происшествия
Фотофакт
Пыль на дороге спровоцировала автоаварию в Якутии
30.07.2019, 11:13
Судебная хроника
Злой язык довел жителя Якутска до суда
30.07.2019, 11:00
Якутск
Объявление
О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске
30.07.2019, 10:48
Происшествия
Дерзкое происшествие произошло в школе
30.07.2019, 10:36
Общество
Якутяне рассказали, как выбирают работодателей
30.07.2019, 10:24
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
30.07.2019, 10:12
Якутия
В Якутске проходит выездная сессия ВЭФ-2019
30.07.2019, 10:01
Судебная хроника
В Якутии наказаны казенное учреждение и его руководитель
30.07.2019, 9:49
Экономика
«Камелек» представляет свадебную новинку «Уруу туьулгэтэ»
30.07.2019, 9:47
Судебная хроника
Суд признал мэрию Якутска виновной
30.07.2019, 9:37
Происшествия
Пожары в Якутии: поджог?
30.07.2019, 9:25
Якутия
Участники выездной сессии ВЭФ-2019 обсудили вклад МФО
30.07.2019, 9:13
Культура & Образование
Видео
Театральный проект запустили на якутских рудниках Nordgold
30.07.2019, 9:00
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: развитие железнодорожной инфраструктуры станции Нижний Бестях
30.07.2019, 0:37
Политика
Сегодня день рождения зампреда правительства и журналиста
30.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, вторник 30 июля 2019
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
29.07.2019, 21:41
Общество
Якутские единороссы провели опрос жителей по оценке деятельности МФЦ
29.07.2019, 21:07
Якутия
Пожар около посёлка Пеледуй Ленского района локализован 26 июля
29.07.2019, 21:03
Происшествия
В Якутии совершил аварийную посадку вертолет ФСБ
29.07.2019, 19:50
Красота & Здоровье
В Верхоянском районе  высадился благотворительный медицинский десант
29.07.2019, 19:49
Якутия
Представители ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Сбербанка обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
29.07.2019, 19:47
Якутия
Со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд
29.07.2019, 19:40
Общество
Денис Тон уволился и покинул Якутск
29.07.2019, 19:20
Общество
Галина Данчикова отметила значимость железнодорожных перевозок в Якутию
29.07.2019, 18:44
Якутия
Состоялось заседание комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо
29.07.2019, 18:11
Официально
График плановых работ энергетиков на 30 июля
29.07.2019, 17:43
Финансы
Яркий WEEKEND в Якутске с Алмазэргиэнбанком
29.07.2019, 17:41
Официально
Задолженность за капитальный ремонт можно погашать частями
29.07.2019, 17:36
Происшествия
Массовое пищевое отравление в Якутии: возбуждено уголовное дело
29.07.2019, 16:50
Якутия
Лето с пользой: завершилась уникальная «Академия творческих каникул»
29.07.2019, 16:10
Политика
Василий Жирков зарегистрирован кандидатом
29.07.2019, 16:04
Происшествия
Следком проводит проверку по взрыву газа в Якутске
29.07.2019, 15:40
Красота & Здоровье
На «Марафон долголетия» приглашает Алевтина Эверстова
29.07.2019, 15:39
Политика
Кандидатом зарегистрирована Мотрена Дьяконова
29.07.2019, 15:25
Официально
ЯТЭК» поможет найти свое призвание
29.07.2019, 14:59
Якутия
Строительство третьей очереди круглогодичной теплицы «Саюри» 
29.07.2019, 14:57
Происшествия
В Якутию вылетел Бе-200 для тушения лесных пожаров
29.07.2019, 14:41
Происшествия
Сахатранснефтегаз: по факту инцидента с бытовым газом в строящемся  доме
29.07.2019, 14:00
Общество
Колония оказалась под «прицелом» прокурора Якутии
29.07.2019, 13:42
Спорт
Эксклюзив
7 Спартакиада — волейбол: Промышленные районы выступили очень плохо, Якутск — безобразно
29.07.2019, 13:00
Политика
Нацпроект «Безопасные автодороги» под контролем
Происшествия
30 июля 2019, 16:24
564

Водолазы Службы спасения Якутии достали еще одного утонувшего

Несмотря на ухудшение погоды и понижение температуры воздуха, на территории Республики Саха (Якутии) тонут люди. Вчера, 29 июля 2019 года оперативная группа водолазов ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» выезжала в п. Марха на поиски утонувшего молодого человека, который после трудного рабочего дня решил искупаться и трагически погиб, не рассчитав свои силы.

 

Служба спасения Якутии напоминает:

Водная стихия непредсказуема и не прощает пренебрежительного отношения, крайне опасно переоценивать свои силы и купаться в не разрешенных местах.

Если вы отдыхаете с детьми, будьте особенно и бдительны, не оставляйте их без присмотра и ещё раз расскажите о коварстве водной стихии.

Если вы рыбачите или сплавляетесь по реке, не забудьте надеть спасательный жилет, не допускайте перегруза плавательного средства и не злоупотребляйте алкоголем.

Статистика говорит, что чаще всего на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения. Употребление даже слабоалкогольных напитков может повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Всегда сообщайте близким куда и насколько времени вы отправляетесь.

Имейте при себе надежные средства связи.

 

На водоемах запрещается:

— купание в необорудованных и незнакомых местах, а так же в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

— одиночное купание детей без присмотра;

— заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

— подплывать к моторным, парусным судам и другим плавсредствам;

— прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

— купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах,  а также допускать в воде шалости,  связанные с нырянием и захватом купающихся;

— подавать крики ложной тревоги;

— катание на неприспособленных для этого средствах, предметах;

— нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов.

 

В случае чрезвычайного происшествия звоните Оперативному дежурному Службы спасения Якутии по телефону 8 (4112) 45-90-19 и 40-56-22

Дорогие граждане! Будьте внимательны! Берегите себя!

Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Мария Самсонова
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
25.07.2019, 11:41
Якутск
Мэрия Якутска приняла решение об увольнении
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
26.07.2019, 12:14
Судебная хроника
В Якутии иностранец осужден за изнасилование
25.07.2019, 12:46
Якутия
Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров
25.07.2019, 10:21
Происшествия
Рано утром на 17 квартале произошло преступление
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
25.07.2019, 11:54
Якутск
Эксклюзив
Кадровые перестановки в мэрии Якутска
25.07.2019, 11:35
Экономика
ГУП «ЖКХ РС (Я)» планирует реконструировать водоканал Олекминска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Официально
30.07.2019

График плановых работ энергетиков на 31 июля

Происшествия
30.07.2019

ДТП на трассе Вилюй. Есть пострадавшие

Фотофакт
Происшествия
30.07.2019

Возгорание свалки в селе Маган локализовано

Якутск
30.07.2019

О новой схеме автобусного маршрута № 9

Интервью
Общество
30.07.2019

Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии

Общество
30.07.2019

Новый пост самой элегантной якутянки

Эксклюзив
Общество
30.07.2019

Якутские медсестры спасли утопающего!

Спорт
30.07.2019

Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве