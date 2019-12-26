Водолазы Якутии вытащили утонувших в Жиганске

Утром 26 декабря оперативная группа спасателей Службы спасения Якутии в составе 5 человек, под руководством замначальника управления поисково-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на акваториях ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Андрея Юргина вылетели на место происшествия в Жиганский район для поисков утонувших.

Напомним, 23 декабря в 87 км. от поселка Жиганск ниже по течению реки Лены, в 27 км от села Кыстатыам, провалились под лед два автомобиля, находясь в автомобиле КАМАЗ.

По прибытию к месту происшествия водолазы Службы спасения, соблюдая меры предосторожности, обследовали место провала и произвели подъем двух погибших из-подо льда. Водолазные работы происходили при температуре -55 градусов по Цельсия.

В данное время вертолет с Жиганска со спасателями, двумя пострадавшими и двумя погибшими направляются в г. Якутск.