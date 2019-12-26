26.12.2019
17:52
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Происшествия

Водолазы Якутии вытащили утонувших в Жиганске

Утром 26 декабря оперативная группа спасателей Службы спасения Якутии в составе 5 человек, под руководством замначальника управления поисково-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на акваториях  ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Андрея Юргина вылетели  на место происшествия в Жиганский район для поисков утонувших.

Напомним, 23 декабря в 87 км. от поселка Жиганск ниже по течению реки Лены, в 27 км от села Кыстатыам, провалились под лед два автомобиля, находясь в автомобиле КАМАЗ.

По прибытию к месту происшествия водолазы Службы спасения, соблюдая меры предосторожности, обследовали место провала и  произвели подъем двух погибших из-подо льда. Водолазные работы происходили  при температуре -55 градусов по Цельсия. 

В данное время вертолет с Жиганска со спасателями, двумя пострадавшими и двумя погибшими направляются в г. Якутск.

Фото: ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Мария Самсонова
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