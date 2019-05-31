Водолазный костюм для… капитана

Два новых 7-тонных «сердца» обрел нынешней весной сухогрузный теплоход СК-2035 Энерготрансснаба. «Пересадка» прошла успешно. И хотя оба пока холодны и безмолвны, это временно. Уже совсем скоро они оживятся и без устали погонят «кровь»-энергию по «венам-артериям» железной махины, берущей на свои «плечи» многотысячную угольную ношу.

От «черной» центровки – к «белой»

– Официально основные судовые двигатели называются дизель-редукторными агрегатами, – проводит «ликбез» капитан СК-2035 Петр Иванович Свешников. – Они российские, из волжского города Балаково и в сравнении с немецкими предшественниками, выработавшими свой ресурс, современнее и мощнее.

После того, как был завершен монтаж системы охлаждения, обвязка агрегатов трубопроводами и другие необходимые работы, мы приступили к центровке оборудования. Процесс это долгий и ответственный. Сначала производится «черная» центровка – совмещение гребного вала, опорно-упорного вала и двигателя с редуктором. Нужно, чтобы ничего не болталось, не шаталось, не было никакой кривизны. Потом приходит черед «белой» центровки: сверлится фундамент, в отверстия вставляются специальные шашки, изготовленные на заказ, и всё намертво заливается эпоксидной смолой.

Дальше нам предстоит докование – в этом году подошел срок очередного предъявления СК-2035, плавучего крана и баржи. Своего дока у нас нет, а тот, который был раньше в якутском порту, купили и перетащили в Осетрово москвичи. В ЛОРП не попасть – у них своих судов полно. Поэтому стоим в очереди в техучасток, где наш сухогруз, плавучий кран и баржа будут подниматься, технический инспектор осмотрит днище, сделает соответствующие замеры и выдаст заключение.

Потом мы пройдем обязательные судовые испытания и – в рейс! За навигационный период нам вместе с СПН-666 предстоит перевезти из Джебарики-Хая для котельных Теплоэнергосервиса более 60 тысяч тонн каменного угля.

В прошлом году вода была большая, в Эльдикане паводком смыло опоры линий электропередачи. Прежде чем уйти в верховья, флот Энерготрансснаба в июне возил туда энерголес, оборудование, гуманитарную помощь. Нынче освобождение рек ото льда идет в штатном режиме. А это значит, что если в Кутане и Чагде, откуда мы начинаем навигацию, уровень воды опустится ниже критического, мы туда просто не попадем. Поэтому флот «заточен» только на уголь.

Спасение нерядового винта

Для Петра Ивановича Свешникова это первый энергосезон. До него СК-2035 12 лет командовал Олег Васильевич Печенин, теперь он решил, что пришло время сухопутья. А Петр Иванович, за спиной которого 36 навигаций в должности капитана, раньше водил однотипные теплоходы СК-2030 и СК-2014 Жатайского судоремонтно-судостроительного завода.

А еще на судне впервые проходят практику Евгений Крутофалов и Александр Прилучный – курсанты-третьекурсники Великоустюгского речного училища, с которым у предприятия существует договор. Третий курсант, четверокурсник Иван Левин, тут уже второй раз – настолько его зацепила Якутия, что он попросился сюда вновь и опять на СК-2035.

Чем же уроженца Вологды так привлек северный сухогруз?

– Судно хорошее. Экипаж замечательный. К сожалению, Олег Васильевич Печенин ушел, но я не теряю с ним контакт. А теперь с нами Петр Иванович!

Навигация-2018 для будущего капитана была особенно полезной – он воочию увидел алгоритм по спасению винта теплохода в полевых условиях (вообще-то беспрецедентный случай!) на Алдане. Вот его рассказ:

— Из-за топляка с винта слетел обтекатель, а сам он застрял в насадке. И мы прямо на реке при помощи нашего плавкрана вынуждены были снимать и винт, и гребной вал. В сельской местности токарю заказали обтекатель из болванки выточить. Олег Васильевич в водолазном костюме лично нырял, чтобы привязать вал с винтом к стропам и с помощью крана вытащить их на поверхность. Новый обтекатель на металлические полосы приварили к винту. А потом уже вал и винт на место ставили.

Разумеется, мы не могли не поинтересоваться у непосредственного участника операции, как же ему это удалось, и какие риски несет столь неординарная ситуация.

Оказалось, что Олег Васильевич уже делал это, но во время ремонтов:

– Однажды так же снимали валы с других судов – дока не было; другой раз ставили, потому что не успели закрыть подводную часть. Но чтобы на реке – такое впервые. Снять 700-килограммовый вал при нулевой видимости на сильном течении – это очень сложно.И вообще-то теоретически считается невозможным, когда судно на плаву. А самое главное было – не затопить машинное отделение. Рисков много, но вариантов нет. Поэтому пришлось доставать водолазное снаряжение.

(Тут мне вспоминается главное отличие русских от американцев. У них: сделай или умри! У нас: умри, но сделай!). Олег Васильевич, не склонный к драматизации, никаким геройством это, разумеется, не считает. Что, однако, ничуть не умаляет сделанного и оставленного «зарубкой» – как надо поступать – в памяти тех, кто придет на смену.

Пожелаем же флоту Энерготрансснаба доброй полноводной голубой дороги! И чтобы ни одному капитану больше не пришлось облачаться в водолазный костюм!