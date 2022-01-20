20.01.2022
14:33
132
Происшествия
Водолазная группа вылетела в Жиганск!
Водолазная группа ГБУ «Службы спасения РС (Я)» в 12.30 вылетела на самолете из Якутска в Жиганск для проведения аварийно-спасательных работ.
Информация будет дополнятся по мере поступления данных с места происшествия.
Фото: SAKHALIFE
Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я).
#Водолазная группа вылетела в Жиганск!#ГБУ РС (Я) Служба спасения РС (Я)#Жиганск#Жиганский район#Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я)#республика саха (якутия)#Якутия
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