Водолазная группа вылетела в Жиганск!

Водолазная группа ГБУ «Службы спасения РС (Я)» в 12.30 вылетела на самолете из Якутска в Жиганск для проведения аварийно-спасательных работ. Информация будет дополнятся по мере поступления данных с места происшествия. Вертолет с водолазами вылетел на место провала под лед трактора «Алмазов Анабара»

Фото: SAKHALIFE Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я).

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