Водолаз достал с 3-метровой глубины из Теплого озера Якутска

Под бурные аплодисменты водолаз достал квадрокоптер со дна Теплого озера. При этом марка и модель дрона не уточняется. По словам очевидцев глубина составляет 3 метра, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

Источник: тгк ДЬИИКЭЙ

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