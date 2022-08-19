Водоканалу осталось промыть последние 4 км своих магистральных сетей

Последние недели остаются до завершения самого жаркого для всех коммунальщиков периода – подготовки к отопительному сезону. К этому времени городская инфраструктура должна быть готова к встрече холодов. В том числе и водопроводные сети. Помимо основных ремонтных работ, каждое лето магистральные, внутриквартальные и внутридомовые сети водоснабжения промывают и дезинфицируют.

На сегодняшний день специалисты АО «Водоканал» промыли почти 108 километров своих магистральных сетей, что составляет 96% от общей их протяженности. На этой недели специалисты предприятия промыли магистрали, доставляющие воду до 75 и 112 кварталов, а также 5, 6, 7, 8 км Сергеляхского шоссе и микрорайона Птицефабрика.

Специалисты ЯТЭЦ и АО «Теплоэнергия» также вели работу на своих внутриквартальных сетях. Специалисты ЯТЭЦ на этой неделе промыли сети, снабжающие водой дома в 86, 88, 66, 69 кварталах, а также дома в дома №3/1-3, 4/2, 5, 7, 7/1-3, 9, 9/1, 9/3, 9/5, 9/6 по улице Семена Данилова и дом №13 по улице Жорницского. Специалисты АО «Теплоэнергия» на этой неделе провели работы на сетях в 66, 67, 68 кварталов. Также сегодня ночью они промоют сети в 77 квартале. Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней. За графиком отключений вы можете следить на официальном сайте АО «Водоканал» и в Telegram-канале предприятия.