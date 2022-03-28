Водоканалу — 81 год!

Четвертый год из-под кранов в квартирах у жителей Якутска льется чистая вода. Мы уже начинаем забывать, что совсем недавно мы во время паводка запасались чистой водой, так ка в это время вода становилась очень грязной. Заслугой тому работа АО «Водоканал» — в 2018-м году заработала новая водоочистная станция. Акционерное общество отвечает за систему водоснабжения и водоотведения не только в городе Якутске, но и по республике, таким образом, способствует территориальному развитию и благоустройству республики.

За 2019-2021 годы Обществом реализованы такие инвестиционные проекты, как техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск, строительство водоочистных сооружений в г. Покровск Хангаласского улуса. Реализованы проекты в рамках регионального и федерального проекта “Чистая вода” национального проекта “Жилье и городская среда”, региональной программы РС(Я) «Чистая вода» на 2019-2024 годы». Чистой водой Верхневилюйск и Покровск обеспечены. Теперь там решается вопрос водоотведения.

Залог будет благоустроен!

Два строящихся стратегически важных объекта показали мне сотрудники «Водоканала». Это – строительство 3-го канализационного коллектора и 5-го водоузла.

Встречаемся в назначенное время на улице Чернышевского, у здания духовной семинарии. На перекрытой проезжей части лежат трубы. Работает экскаватор, рабочие пилят трубы – работа кипит. Благо, на улице в это время минус 17. Холодновато для этого времени года, но, как оказалось, самое комфортное время для таких работ.

— Здесь ведутся работы по укладке 3-го канализационного коллектора, — говорит Павел Петрович Минюк, начальник управления капитального строительства АО «Водоканал».- В городе сейчас всего два коллектора – первый и второй. Также по улице Байкалова строится пятый водоузел – тоже очень важный объект по водоснабжению. Эти два объекта будут полностью обеспечивать южную часть города, за ДСК, водой и канализацией.

За нами пойдет дорога

Строится на этом объекте около 3км 200 метров водоотводящей магистрали, — говорит Андрей Аммосов, главный инженер АО «Водоканал» — Мы работаем согласованно со всеми организациями – сначала мы проложим канализацию, затем сверху будет строиться четырехполосная дорога в сторону Покровска. Это очень хорошо, что подземные коммуникации прокладываются перед дорожными работами. В прошлом году шел ремонт канализационного коллектора №1, который проложен под проспектом Ленина. Там была аналогичная ситуация – сначала мы завершили свои работы, а после начался ремонт дороги. Соответственно, после укладки нового дорожного полотна, его не придется разрушать для проведения подземных работ.

Земляные работы

Далее мы проезжаем по улице Чернышевского в сторону Покровска. Возле одной из заправочных станций ведутся работы. Подхожу к вырытой канаве – на глубине 6 метров работают люди. Здесь трудится порядка 20 человек подрядной организация ПСФК «Техресурс».

— Работает на данном участке около 20 человек, — рассказывает Андрей Аммосов. — Это и сварщики, и укладчики, экскаваторщики и другие. Очень важна работа геодезиста. Канализационная труба ставится под наклоном, в зависимости от размера и протяженности задается определенный уклон. Вода должна течь сама.

Долбит землю экскаватор с гидромолотом. Грунт, который вырыт, вывозят на полигон, затем его используют под отсыпку на строительстве. После того, как проложат трубу, засыпают речным песком. Затем сверху будет положен временный асфальт.

Строится еще один водоузел

Дальше едем смотреть строящийся пятый водоузел. Первое, что я вижу, это два больших резервуара по 2 тысячи кубов каждая. Мне объясняют – они нужны для того, чтобы в них накапливалась вода. Когда час пик (обычно это утро), то все активно пользуются водой: утренний туалет, душ. Мощности тубопровода, по которому вода приходит в эту станцию, не хватает, дефицит объема компенсируется резервуарами. Мощность водоузла 25 тысяч кубов в сутки.

Здание само уже почти достроено. Рядом – лаборатория, новая подстанция, котельная, дизельная электростанция. Этот комплекс будет обеспечивать водой часть города в Залоге и далее. Лаборатория осуществляет контроль за качеством воды, причем контроль проводится безостановочно, без выходных. Дизельная станция обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в случае отключения электроэнергии в городских сетях.

Большие планы «Водоканала»

На очереди строительство канализационной очистной станции (КОС) производительностью 500 м3/сут с.Верхневилюйск Верхневилюйского улуса РС(Я), реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сут. в п. Жатай (1-я очередь – 1500 м3/сут)». Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется в 2022 году. В связи с переходом в 2021 году 100 процентов акций Общества в собственность республики, значительно расширились формы получения государственной поддержки. В рамках реализации регионального и федерального проекта “Чистая вода” национального проекта “Жилье и городская среда”, региональной программы РС(Я) «Чистая вода» на 2019-2024 годы», реализуются следующие инвестиционные проекты:

Строительство систем водоснабжения (ВОС) с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС (Я)» (1 этап строительство водозабора на реке Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом до действующего водопровода);

Строительство сетей водоснабжения с.Бестях Хангаласского улуса РС(Я).

Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2022-2023 годах. Планируются по различным государственным программам и находятся уже на разных стадиях разработки следующие проекты:

Строительство водозаборных и водоочистных сооружений с насосными станциями, резервуарами чистой воды и магистральными сетями в п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса;

Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 800 м3/сутки, с возможностью расширения до 1000 м3/сутки в с. Табага ГО г.Якутск;

Канализационная очистная станция (КОС) в мкр. Кангалассы ГО «город Якутск» РС(Я);

Сети водоснабжения мкрн. Белое озеро Гагаринского округа ГО «город Якутск» РС(Я);

Сети водоснабжения мкрн. Марха ГО «город Якутск» РС(Я);

Реконструкция ВОС г.Вилюйск Вилюйского улуса;

Скважинный водозабор в с.Верхевилюйск Верхневилюйского улуса;

Скважинный водозабор в с.Сунтар Сунтарского улуса;

Развитие системы водоснабжения в с.Намцы Намского улуса;

Установка двух модульных сливных станций в г. Якутске.

https://yakutia-daily.ru/o-stroitelstve-novyh-obektov-rasskazali-v-vodokanale/