Водоканалом очищено более 14 млн. кубометров сточных вод

За 9 месяцев текущего года АО «Водоканал» очищено более 14 млн. кубометров сточных вод в городе Якутске и более 329 тысяч кубометров сточных вод в поселке Жатай.

Среди ключевых задач предприятия — снижение негативного воздействия на водные объекты, охрана окружающей среды, обеспечение экологического благополучия.

В Якутске на Станции биологической очистке сточных вод ведется очистка хозяйственно-бытовых отходов с жилых домов, общественных и производственных зданий. Мощность станции составляет 90 тысяч кубометров в сутки.

Транспортировку стоков до станции обеспечивают более 185,9 км канализационных сетей, 2 канализационных коллектора и 111 канализационных насосных станций (КНС). Кроме того, продолжается строительство канализационного коллектора № 3.

Прием жидких и бытовых отходов, их очистка и обеззараживание, производится на Сливной станции АО «Водоканал».

В Жатае в июне этого года введена в эксплуатацию первая очередь станции биологической очистки стоков мощностью 1500 кубометров в сутки. Здесь проводится механическая, полная биологическая и тонкая очистка сточных вод, их обеззараживание ультрафиолетом.