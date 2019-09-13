Водоканальцы собрали «Урожай добра»

В АО «Водоканал» провели благотворительную ярмарку «Урожай добра». Участие в ней приняли все подразделения компании. На продажу выставили урожай со своих грядок, домашнюю еду, заготовки на зиму, сувениры и поделки. Одними из самых необычных товаров стали живые перепелки, фазан, а также 2 авторских мангала, сделанные работниками Ремонтно-Механического цеха.

На один час актовый зал компании превратился в настоящую торговую площадь, а все участники творчески подошли к оформлению своих столов. Изюминкой ярмарки стал аукцион, на котором шли торги за особо интересные товары. В их числе, те самые мангалы, 2 замороженных чира, броши из бисера ручной работы, торты и многое другое.

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Главной же целью ярмарки стал сбор денежных средств для коллег, которые борются за здоровье своих детей, и вся выручка от проданных товаров пойдет на благое дело. Отрадно, что такой посыл поддержали многие работники АО «Водоканал». Но не только работники готовы помочь коллегам в трудную минут. Например, дочь одного из сотрудников передала на благотворительность свою копилку со всеми накопленными в ней деньгами.

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Приятно, что эта благотворительная акция нашла поддержку у работников компании. Это в очередной раз доказывает, что сотрудники АО «Водоканал» всегда готовы протянуть своим коллегам руку помощи, в трудную минуту.