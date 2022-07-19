Водоканальцы собирают гуманитарную помощь для верхоянцев

Предприятие не осталось в стороне от беды. Сегодня представители АО «Водоканал», во главе с Генеральным директором Анатолием Кырджагасовым передали центру сбора гуманитарной помощи часть вещей и товаров, собранных для жителей Верхоянского улуса. Это вещи первой необходимости – бытовая химия, теплые вещи, постельное белье, резиновые сапоги и т.д.

Но это не все. В ближайшее время АО «Водоканал» планирует направить жителям еще одну партию вещей. «Более существенна та помощь, которая идет от сердца. Поэтому, помимо вещей, переданных сегодня, водоканальцы решили собрать собственные средства и на следующей неделе мы передадим центру еще одну партию гуманитарной помощи», – сообщил Анатолий Кырджагасов.

Добавим, что для АО «Водоканал» участие в подобных общественных инициативах и оказание помощи пострадавшим от стихии – не редкость. Так в 2021 году во время сезона лесных пожаров, от предприятия на борьбу с огненной стихией в разное время отправилось несколько десятков человек. Предприятие также оказывало поддержку формированиям огнеборцев инвентарем для тушения.