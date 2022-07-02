02.07.2022
08:44
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Экология

Водоканальцы провели традиционную экологическую акцию

Полсотни сотрудников предприятия накануне провели уборку берега реки Лены, примыкающего к комплексу водозаборных и водоочистных сооружений. Акцию проводят ежегодно в честь празднования Дня реки Лены.

Река Лена для всех якутян является важным водным объектом. А для работников АО «Водоканал», как и для жителей Якутска река является единственным источником пресной воды. Именно из Лены воду поднимают и очищают в комплексе водозаборных и водоочистных сооружений предприятия. Только после этого вода попадает в городскую систему водоснабжения. В связи с этим ежегодно в честь Дня реки Лены сотрудники предприятия проводят экологическую акцию в этом месте.

К слову, данная территория является частью водоохранной зоны, однако, после паводка на берегу остается много намытого мусора. В большинстве своем это стволы деревьев, сухие ветки и т.п. Помимо этого, на берегу вблизи водозабора можно встретить и следы пребывания человека – пластиковые бутылки и прочий мусор.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО Водоканал

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