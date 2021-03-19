Водоканальцы осуществили мечту маленького жителя Якутска

Специалисты управления сбыта АО «Водоканал» приняли участие в акции 80 добрых дел. Среди сотрудников управления работает профессиональный гонщик, из-за чего пришла идея осуществить мечту ребенка, покатав его на гоночном автомобиле.

13-летнего Сулуса Федорова нашла через социальную службу управа Губинского округа. Мальчик страдает церебральным параличом, но не смотря на это очень увлекается гонками.

По словам Екатерины, мамы Сулуса, он часто играет в гоночные игры и ему нравятся фильмы, связанные с таким видом спорта. На тренировочной трассе в районе ГРЭСа под присмотром родителей, братьев Сулуса и профессиональных автогонщиков, Анастасия Остроухова (юрист управления сбыта Водоканала) проехала несколько кругов. Также работники управления сбыта организовали сбор средств и подарили мальчику новенький планшет.

Акция “80 добрых дел” стартовала в прошлом месяце и приурочена к 80-летию АО “Водоканал”. На сегодняшний день добрыми делами отметили 4 подразделения предприятия. Первыми были работники ремонтно-строительного участка, которые приобрели для воспитанников детского дома «Берегиня» канцелярские товары, альбомы и конфеты.

Работники станции биологической очистки стоков отозвались на призыв управления охоты Дирекции биоресурсов подкормить косуль и выехали в местность «Чукул». После очень продолжительных холодов косуля переживает сложный период по поиску корма в природе. Вместе с работниками СБОС Водоканала в этой акции участвовали также учащиеся гимназии «Айыы кыhата».

А сотрудники Автотранспортного цеха оказали помощь детскому саду «Кораблик». С помощью экскаватора и самосвала они убрали и вывезли снег с его территории. Акция 80 добрых дел продлится до конца года.