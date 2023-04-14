Водоканальцы очистили от снега территорию музея «Якутская ссылка»

Сегодня сотрудники Водоканала убрали и вывезли снег и мусор с территории Дома-музея «Якутская ссылка», известного многим как «Романовка».

Начиная с 2018 года водоканальцы оказывают помощь работникам дома-музея. В мае 2019 года сотрудники предприятия облагородили территорию и обустроили водоотвод во дворе, что позволило в дальнейшем избегать сильного затопления во время таяния снега. С тех пор ежегодно коллектив Водоканала проводит здесь субботник по уборке снега.



Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов отметил, что важно не только выполнять свои прямые обязанности на рабочем месте, но и изучать и сохранять культуру, быт и историю родного края. «Такие сотрудники более усердны и трудолюбивы, потому что они работают не только ради зарплаты, но и для развития своей малой и большой Родины», — подчеркнул он.



Дом-музей «Якутская ссылка» хранит в себе память о важных событиях истории Якутии, становлении автономии республики. Для работников Водоканала субботники на территории музея — это возможность внести свой вклад в то, чтобы сохранить культуру и историю народа, передать подрастающему поколению.