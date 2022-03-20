Ко Дню ЖКХ Якутии водоканальцам вручили правительственные награды

18 марта в овальном зале Дома Правительства №1 архивариусу-технику отдела по организационно-контрольной работе Сысоевой Ирине Федоровне, которая вот уже 37 лет работает в Водоканале вручили благодарность Правительства Якутии.

Слесарь-ремонтник службы канализирования АО «Водоканал» Лупеев Александр Владимирович удостоился нагрудного знака «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)».

А машинист насосных установок службы водоснабжения Машарская Галина Георгиевна была награждена Почетной грамотой Министерства ЖКХ и энергетики.

Награды были вручены первым заместителем Председателя Правительства РС (Я) Дмитрием Садовниковым, который выразил благодарность всем работником жизнеобеспечивающих организаций, отметив, что они справляются с огромной ответственностью, выполняя свои задачи в условиях такого сложного климата как в Якутии, а также Министром ЖКХ и энергетики РС(Я) Вячеславом Емельяновым, который в свою очередь рассказал о промежуточных итогах работы в сфере ЖКХ, среди которых программа развития водоснабжения в населенных пунктах Вилюйской группы улусов, реконструкция канализационно-очистных сооружений в ГО «Жатай», и строительство канализационного коллектора №3.