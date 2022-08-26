Водоканал завершил промывку и дезинфекцию магистральных водопроводов

Последние в этом году работы провели на этой неделе. Специалисты АО «Водоканал» промыли и дезинфицировали магистральные водопроводы предприятия, снабжающие водой 9, 10, 13, 14, 65 кварталы, микрорайоны Борисовка-1, ДКС, Ильинка и 4-й километр Сергеляхского шоссе. Всего, напомним, за три неполных летних месяца Водоканал промыл и дезинфицировал 112 километров своих магистральных сетей.

Также завершают промывку и дезинфекцию своих внутриквартальных сетей специалисты АО «Теплоэнергия» и ЯТЭЦ. На этой неделе они провели работы на сетях, снабжающих водой СОТ «Сосновый бор», дома поселка Геологов, 4 и 5 километров Вилюйского тракта, а также дома №57 и 63 по улице Ильменская.

Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней.