26.08.2022
16:34
71

Якутск

Водоканал завершил промывку и дезинфекцию магистральных водопроводов

Последние в этом году работы провели на этой неделе. Специалисты АО «Водоканал» промыли и дезинфицировали магистральные водопроводы предприятия, снабжающие водой 9, 10, 13, 14, 65 кварталы, микрорайоны Борисовка-1, ДКС, Ильинка и 4-й километр Сергеляхского шоссе. Всего, напомним, за три неполных летних месяца Водоканал промыл и дезинфицировал 112 километров своих магистральных сетей.

Также завершают промывку и дезинфекцию своих внутриквартальных сетей специалисты АО «Теплоэнергия» и ЯТЭЦ. На этой неделе они провели работы на сетях, снабжающих водой СОТ «Сосновый бор», дома поселка Геологов, 4 и 5 километров Вилюйского тракта, а также дома №57 и 63 по улице Ильменская.

Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней.

Фото: Пресс-службы АО Водоканал
Источник: Пресс-служба АО Водоканал

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх