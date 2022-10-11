«Водоканал» завершает дноуглубительные работы в районе водозабора Якутска

20 октября АО «Водоканал» завершит дноуглубительные работы в районе водозаборных сооружений города Якутска для того, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление воды с основной протоки реки Лена.

Длина прорези составит 405 метров, ширина — 60-70 метров. Планируется извлечь более 220 тысяч кубометров песка.

Проведение дноуглубительных работ в районе водозаборной станции проводится в целях стабильного обеспечения чистой питьевой водой жителей города Якутска. Ежегодно извлекается порядка 200 -220 тысяч кубометров песка.

Напомним, что производительность водозаборной станции — 110 тысяч кубометров в сутки. Объем ковша — 330 тысяч кубометров, что составляет запас воды на трое суток.

Фото: Пресс-служба АО «Водоканал» Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх