11.10.2022
09:43
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Экономика
«Водоканал» завершает дноуглубительные работы в районе водозабора Якутска
20 октября АО «Водоканал» завершит дноуглубительные работы в районе водозаборных сооружений города Якутска для того, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление воды с основной протоки реки Лена.
Длина прорези составит 405 метров, ширина — 60-70 метров. Планируется извлечь более 220 тысяч кубометров песка.
Проведение дноуглубительных работ в районе водозаборной станции проводится в целях стабильного обеспечения чистой питьевой водой жителей города Якутска. Ежегодно извлекается порядка 200 -220 тысяч кубометров песка.
Напомним, что производительность водозаборной станции — 110 тысяч кубометров в сутки. Объем ковша — 330 тысяч кубометров, что составляет запас воды на трое суток.
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал»
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
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