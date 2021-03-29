Водоканал запустил мобильное приложение

Взаимодействовать с ресурсоснабжающим предприятием стало еще проще. АО «Водоканал» запустило собственное мобильное приложение. Оно доступно владельцам смартфонов, работающим на операционных системах iOS и Android.

Загрузив приложение на свой гаджет, пользователи смогут подать заявку или обращение, сообщить об открытом люке, вызвать инспектора или воспользоваться услугами водовозки или ассенизатора всего лишь в один клик. Приложение также позволяет передать показания счетчиков и оплатить за потребленные услуги. Одним из преимуществ мобильного приложения является то, что к одному зарегистрированному профилю можно привязать несколько лицевых счетов.

Приложение доступно в официальных магазинах AppStore и Play Market. Пройти регистрацию можно в самом приложении или использовать для авторизации электронную почту и пароль, указанные при регистрации в личном кабинете на сайте vodokanal-ykt.ru

Ссылка для iOS

Ссылка на Android